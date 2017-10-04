Главу «Крымэнерго» уволили за «неуспеваемость»

В государственном унитарном предприятии «Крымэнерго» сменился директор — место Виктора Плакиды занял его заместитель Алексей Татаренков. Об этом сообщается на сайте компании.

Плакида руководил предприятием с апреля 2014 года.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что смена директора «Крымэнерго» произошла из-за неуспеваемости и других проблем, передает «Крфминформ».

«Это в том числе вопросы успеваемости, вопросы реализации федеральной целевой программы. Программа по строительству сетей, аэропорт Симферополь — провалена была практически в полном объеме: не было синхронизации действий со строителями, документы валялись по разным кабинетам», — заявил глава республики.

По его словам Плакида как «ответственное должностное лицо» «пальцем о палец не ударил — выступал просто сторонним наблюдателем».