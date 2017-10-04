У Караченцова диагностировали рак легких

У актера Николая Караченцова выявили неоперабельную раковую опухоль в левом легком. Об сообщает StarHit со ссылкой на его супругу Людмилу Поргину.

Она рассказала, что во время февральского обследования Караченцова в Германии врачам не удалось выявить новообразование.

«Нам сказали, что это просто воспаление. Но в сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она неоперабельная. Но мы надеемся на лучшее», — заявила Поргина.

Ранее сегодня актера выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где он провел более двух недель в отделении нейрохирургии. Как сообщал сын артиста, Караченцов проходил плановое обследование.