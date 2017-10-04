СК предложил ввести ответственность за врачебные ошибки

4 октября в СК РФ состоялось совещание, посвященное неосторожным общественно опасным деяниям медиков. Под председательством главы ведомства Александра Бастрыкина собрались руководители 28 региональных следственных управлений.

На совещании были озвучены данные о росте преступлений, связанных с исполнением медицинскими работниками профессиональных обязанностей. Такие данные зафиксированы в Москве, в Кабардино-Балкарской Республике, в Республике Мордовия, в Амурской области, в Магаданской области, а также Архангельской области и Ненецком автономном округе. Большинство обращений граждан затрагивают акушерство и гинекологию, хирургию, анестезиологию и реаниматологию, педиатрию, травматологию, кардиологию.

Александр Бастрыкин, в связи с участившимися фактами врачебной халатности, заявил о необходимости внесения изменений в Уголовный кодекс и введения ответственности за преступления, связанные с ненадлежащим оказанием медицинской помощи и врачебными ошибками.