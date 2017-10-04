Фонд Ахмата Кадырова потратит на помощь мусульманам рохинджа 800 тысяч долларов

15 октября начнется раздача гуманитарной помощи беженцам из Мьянмы. Чеченский сенатор Зияд Сабсаби рассказал «Коммерсанту», что фонд Ахмата Кадырова планирует потратить на нее 800 тысяч долларов.

Член Совета Федераций сообщил, что «устное согласие» правительства Бангладеш, на территории которого находятся беженцы, уже получено. Сабсаби также рассказал, что заявка подавалась от имени Рамзана Кадырова, и фонд Ахмата Кадырова станет первой российской благотворительной организацией, аккредитованной в Бангладеш.

Сенатор отметил, что власти страны неохотно сотрудничает с благотворительными организациями, так как опасается притока беженцев из-за их деятельности. Поэтому разрешение на раздачу гуманитарной помощи пока не получено. В надежде на лучшее фонд уже закупил «одежду, ковры продукты питания и стройматериалы». Зиял Сабсаби сообщил, что план действий и размер помощи на 2018 год будут приняты позже, в зависимости от развития кризиса.

Напомним, в августе 2017 года после конфликта между «Араканской армией спасения рохинда» и властями Мьянмы в Бангладеш бежали около 400 тысяч человек.