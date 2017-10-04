04 октября 2017, 15:41
Навальный созвал сторонников на акции протеста в день рождения Путина
Оппозиционер Алексей Навальный объявил на своем сайте о проведении всероссийской акции протеста 7 октября — в день рождения президента Владимира Путина.
По словам политика, его «штабы по всей стране (сейчас их 80) организуют пикеты» в эту дату, а «главное мероприятие» состоится в Санкт-Петербурге на Марсовом поле.
При этом местные власти не согласовали акцию Навального на этой площадке.
Политик отбывает 20 дней административного ареста за призыв выйти на другой несогласованный митинг, который прошел в Нижнем Новгороде 29 сентября.
7 октября Владимиру Путину исполняется 65 лет.
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