Навальный созвал сторонников на акции протеста в день рождения Путина

Оппозиционер Алексей Навальный объявил на своем сайте о проведении всероссийской акции протеста 7 октября — в день рождения президента Владимира Путина.

По словам политика, его «штабы по всей стране (сейчас их 80) организуют пикеты» в эту дату, а «главное мероприятие» состоится в Санкт-Петербурге на Марсовом поле.

При этом местные власти не согласовали акцию Навального на этой площадке.

Политик отбывает 20 дней административного ареста за призыв выйти на другой несогласованный митинг, который прошел в Нижнем Новгороде 29 сентября.

7 октября Владимиру Путину исполняется 65 лет.