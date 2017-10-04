04 октября 2017, 17:04
Фракцию «Единой России» возглавит вице-спикер Сергей Неверов
Вице-спикер Госдумы, секретарь генсовета Единой России» Сергей Неверов возглавит фракцию своей партии в нижней палате парламента. Об этом сообщили источники «Дождя».
До этого фракцию ЕР возглавлял Владимир Васильев, назначенный президентом исполняющим обязанности главы Дагестана.
По данным телеканала, Неверов уйдет с поста секретаря генсовета партии. На эту должность могут назначить ставленника внутриполитического блока Кремля.
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