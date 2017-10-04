Фракцию «Единой России» возглавит вице-спикер Сергей Неверов

Вице-спикер Госдумы, секретарь генсовета Единой России» Сергей Неверов возглавит фракцию своей партии в нижней палате парламента. Об этом сообщили источники «Дождя».

До этого фракцию ЕР возглавлял Владимир Васильев, назначенный президентом исполняющим обязанности главы Дагестана.

По данным телеканала, Неверов уйдет с поста секретаря генсовета партии. На эту должность могут назначить ставленника внутриполитического блока Кремля.