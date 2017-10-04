Глава ФСБ анонсировал создание новой террористической сети на базе ИГ

Главари запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ или ИГИЛ) хотят создать на ее основе новую всемирную террористическую сеть. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил директор ФСБ Александр Бортников.

«Практически потерпев поражение в строительстве халифата на территории Сирии и Ирака, главари ИГИЛ и других примкнувших к ней международных террористических организаций в качестве глобальной стратегической задачи определили создание новой всемирной террористической сети», — сообщил он на совещании руководителей спецслужб и правоохранительных СБ России.

По словам Бортникова, боевики в основном перемещаются в Афганистан, где уже имеются позиции ИГ.

«Используя афганский плацдарм, террористы предпринимают попытки совершать атаки и против России», — рассказал глава ФСБ.

Он также заявил, что международные террористические организации «расширяют свои связи в хакерском сообществе, организуют собственные "киберподразделения". Технический уровень, изощренность их кибератак постоянно растут».

В ФСБ, по его словам, считают высокой вероятность того, что такие хакеры «перенацелят вектор кибератак с государственных информресурсов на объекты жизненно важной критической инфраструктуры с целью спровоцировать техногенные аварии и экологические катастрофы».