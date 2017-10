Стали известны обладатели Нобелевской премии по химии

Нобелевский комитет вручил премию по химии Жаку Дебуши, Йоахиму Франку и Ричарду Хендерсону. Об этом сообщается на сайте премии.

Ученые получили премию за разработку криоэлектронной микроскопии, которая позволяет изучать биологические образцы.

Новый метод микроскопии позволяет изучать образцы, остановленные в движении, и это «расширяет общие познания химических принципов жизни и возможности в разработке лекарств». Дюбоше, Франк и Хэндерсон смогли в 2013 году получать трехмерные изображения биологических образцов на микроскопическом уровне.

Cryo-EM makes it possible to portray biomolecules after freezing them very fast (vitrification method) so its natural shape is preserved. pic.twitter.com/SXgeAVUk24