04 октября 2017, 12:53
Стали известны обладатели Нобелевской премии по химии
Нобелевский комитет вручил премию по химии Жаку Дебуши, Йоахиму Франку и Ричарду Хендерсону. Об этом сообщается на сайте премии.
Ученые получили премию за разработку криоэлектронной микроскопии, которая позволяет изучать биологические образцы.
Новый метод микроскопии позволяет изучать образцы, остановленные в движении, и это «расширяет общие познания химических принципов жизни и возможности в разработке лекарств». Дюбоше, Франк и Хэндерсон смогли в 2013 году получать трехмерные изображения биологических образцов на микроскопическом уровне.
Cryo-EM makes it possible to portray biomolecules after freezing them very fast (vitrification method) so its natural shape is preserved. pic.twitter.com/SXgeAVUk24— The Nobel Prize (@NobelPrize) 4 октября 2017 г.
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