04 октября 2017, 16:42
Ткачев предрек появление российского пармезана
Глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что российским предпринимателям под силу наладить производства сыра пармезан в течение трех лет. Об этом он рассказал на агрофоруме, сообщает «Интерфакс».
Он отметил быстрое развитие сырной отрасли, и рассказал о строительстве трех-четырех суперсовременных заводов, которые будут производить твердые и мягкие сыры, с плесенью, и любых других сортов. Однако Ткачев отметил, что производство пармезана требует особого кормления, выгула животных и особой технологии производства.
Ранее Александр Ткачев спрогнозировал в этом году рекордный урожай зерна, и предположил, что Россия вернет себе место мирового лидера в этой сфере.
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