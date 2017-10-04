Ткачев предрек появление российского пармезана

Глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что российским предпринимателям под силу наладить производства сыра пармезан в течение трех лет. Об этом он рассказал на агрофоруме, сообщает «Интерфакс».

Он отметил быстрое развитие сырной отрасли, и рассказал о строительстве трех-четырех суперсовременных заводов, которые будут производить твердые и мягкие сыры, с плесенью, и любых других сортов. Однако Ткачев отметил, что производство пармезана требует особого кормления, выгула животных и особой технологии производства.

Ранее Александр Ткачев спрогнозировал в этом году рекордный урожай зерна, и предположил, что Россия вернет себе место мирового лидера в этой сфере.