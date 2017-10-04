Романа Полански обвинили в еще одном изнасиловании

Бывшая немецкая актриса Рената Лангер обратилась в полицию Швейцарии с заявлением о том, что в прошлом ее изнасиловал режиссер Роман Полански. Об этом пишет The New York Times.

Согласно заявлению Лангер, преступление произошло в швейцарском городе Гштат в 1972 году. В тот момент ей было 15 лет.

Прокуратура кантона Санкт-Галлен подтвердила получение заявления от Лангер. Там заявили, что оно будет рассмотрено после проведения полицейской проверки.

В конце 1970-х Полански обвинялся в США в изнасиловании тринадцатилетней девочки. Он бежал в Европу, где продолжал заниматься творчеством, пока в 2009 году в Швейцарии его не арестовали по запросу США.

Швейцария, а вслед за ней и Польша не стали экстрадировать режиссера в США.