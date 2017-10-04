Источники рассказали о планах петербургской полиции на 7 октября
Полиция Петербурга «будет действовать очень жестко» при попытке провести не согласованную с местными властями акцию сторонников оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.
«Полиция будет действовать очень жестко - так, как это было 12 июня. Любые провокации и противоправные действия в центре города будут пресекаться самым решительным образом», — заявил один из них.
Ранее власти города отклонили заявки Навального на проведение акции в центре Петербурга. После очередного отказа в штабе оппозиционера заявили, что считают фактически согласованным мероприятие на Марсовом поле 7 октября.
Однако власти города предупредили, что мероприятие будет незаконным.
4 октября Смольнинский райсуд Петербурга признал, что отказ в проведении митинга на Марсовом поле соответствует закону.
Несмотря на это, Навальный призвал своих сторонников прийти на мероприятие. Сам он находится под арестом за призыв выйти на другой несогласованный митинг, состоявшийся в Нижнем Новгороде.