Мединский уговорил главу общественного совета при Минкульте уйти в отставку

Руководитель общественного совета при министерстве культуры России Павел Пожигайло по просьбе министра Владимира Мединского ушел в отставку. Об этом Пожигайло рассказал «Интерфаксу».

Ранее глава общественного совета заявлял, что решение Минкульта о выдаче прокатного удостоверения фильму «Матильда» «политически неправильное».

«Мы обсудили ситуацию с министром, приняли решение, что так будет лучше для министерства, совета. Это было предложение министра», — рассказал Пожигайло.

Его преемником был избран главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков.