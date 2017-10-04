04 октября 2017, 20:22
Мединский уговорил главу общественного совета при Минкульте уйти в отставку
Руководитель общественного совета при министерстве культуры России Павел Пожигайло по просьбе министра Владимира Мединского ушел в отставку. Об этом Пожигайло рассказал «Интерфаксу».
Ранее глава общественного совета заявлял, что решение Минкульта о выдаче прокатного удостоверения фильму «Матильда» «политически неправильное».
«Мы обсудили ситуацию с министром, приняли решение, что так будет лучше для министерства, совета. Это было предложение министра», — рассказал Пожигайло.
Его преемником был избран главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков.
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