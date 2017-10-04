Познер предложил организаторам ТЭФИ не использовать название и статуэтку

Журналист и телеведущий Владимир Познер на своей странице опубликовал открытое письмо к организаторам премии ТЭФИ, в котором он просит их отказаться от названия и статуэтки «Орфея». Он сообщил Комитету индустриальных телевизионных премий, что нынешний порядок выбора победителей далек от демократии.

Он напомнил, что в 1994 году попросил скульптора Эрнста Неизвестного создать приз для конкурса. И последний согласился, выдвинув условие, чтобы выбор финалистов был демократичным. Неизвестный заставил Познера пообещать, что если это требование не будет соблюдаться, тележурналист сделает все, чтобы «Орфей» больше не вручался.

Владимир Познер отметил, что ранее в обсуждении победителей принимали участие все члены Академии российского телевидения, и вступить в нее мог любой работник ТВ, получивший две рекомендации коллег. В 2013 году был сформирован Индустриальный комитет (ИК), который заменил Академию и стал проводить ТЭФИ. Кроме того, было сокращено количество номинаций и исключено несколько профессий, без которых «просто нет телевидения».

Выбор финалистов также перешел к жюри ИК, которое голосует за все номинации, вне зависимости от своей компетентности. К тому же протокол о входе Академии в состав учредителей комитета в обмен на временную уступку прав на брэнд ТЭФИ и использовании работы Неизвестного, подписан не был.

В заключение Познер выразил уверенность в том, что ныне покойный скульптор, узнав о произошедших переменах, потребовал бы у него исполнения давнего обещания.