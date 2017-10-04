Песков пообещал содействие пленникам ИГ при наличии у них гражданства России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после тщательной проверки сведений о пленных россиянах, о них позаботятся. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он счел информацию об их опознании не слишком достоверной и предложил ориентироваться в этом вопросе на заявления Минобороны. Песков заявил, что если подтвердится наличие российского гражданства у пленников «Исламского государства (ИГ, запрещена в РФ), власти предпримут соответствующие меры.

На состоявшемся в Краснодаре совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств-партнеров ФСБ России президент РФ Владимир Путин призвал мировое сообщество к отказу от двойных стандартов в борьбе с международным терроризмом. Как пишет РИА Новости, он выступил за комплексный подход к противодействию терроризму и распространению его идеологии. Путин предложил перейти к выполнению ключевых резолюций СБ ООН, а политику двойных стандартов он назвал главной угрозой современности.