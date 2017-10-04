Порошенко предложил увеличить особый статус Донбасса на год

3 октября на сайте Верховной Рады Украины был размещен президентский законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над неподконтрольными территориями в Донецкой и Луганской областях. Он помечен к рассмотрению правительством как неотложный.

В нем Петр Порошенко предлагает продлить на год особый статус местного самоуправления в указанных областях. Кроме того, в документе о реинтеграции Донбасса действия России квалифицируются как «вооруженная агрессия», а «временная оккупация» называется нелегитимной и не дающей ей никаких территориальных прав.

В проекте закона говорится, что политика правительства заключается в освобождении неподконтрольных территорий и возобновлении конституционного строя, и основывается на общепризнанных принципах и нормах международного права.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эксперты ведомства изучат документ на предмет соответствия минским договоренностям. Свою оценку она обещала озвучить позже.