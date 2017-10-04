Глава Каталонии решил судиться с генпрокурором Испании

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон подал иск против генпрокурора Испании Хосе Мануэля Масы, сообщает 20 minutos.

Поводом стало то, что Маса решил вызвать на допрос около 700 мэров каталонских населенных пунктов, согласившихся содействовать референдуму о независимости региона.

Также генпрокуратура Испании составляла инструкции для сотрудников полиции, чтобы не допустить проведения референдума 1 октября.

В этот день волеизъявление прошло лишь в половине избирательных участков. В некоторых городах испанская полиция жестко разгоняла сторонников голосования, забирала урны и бюллетени.

В ходе столкновений с полицией пострадали около 900 человек.

В итоге референдум все же был проведен. По информации каталонских властей, в нем приняли участие 2,26 млн из 5,31 млн каталонцев, имеющих право голоса. Более 90% участников голосования выбрали независимость региона от Испании. Власти Испании итоги голосования не признали.

Пучдемон в своем иске заявил, что испанская прокуратура посягала на судебные полномочия.

Как ожидается, 9 октября он объявит каталонскому парламенту итоги референдума, а депутаты проголосуют за отделение от Испании.