Люди вызвали 728 землетрясений за полтора века

Группа геологов из Великобритании составила базу данных, в которой собраны сведения о землетрясениях, вызванных деятельностью человека. База данных представлена на специальном сайте и описана в статье, вышедшей в журнале Seismological Research Letters.

Собранные сведения охватывают последние 149 лет. За этот период люди сумели спровоцировать 728 землетрясений. Большинство из них слабые, магнитудой от 3 до 4. Но отдельные землетрясения весьма значительные, например, землетрясение в Непале в апреле 2015 года магнитудой 7,8, которое было вызвано откачкой грунтовых вод. Когда один проект, например, скважина для закачивания сточных вод, вызывал несколько землетрясений, они регистрировались в базе данных как одно событие.

Работа над базой данных была начата в 2016 году исследователями из университетов Дарема и Ньюкасла. Финансировала ее нидерландская нефтегазовая компания NAM, которую интересовала регистрация микроземлетрясений от добычи газа в гронингенском газовом месторождении. Для сбора данных ученые проанализировали научные статьи и публикации в СМИ. Самое раннее из “рукотворных” землетрясений произошло в Австралии в 1868 году и было вызвано добычей угля.

Из 728 зарегистрированых событий 271 (37 %) связаны с добычей полезных ископаемых, чаще всего с обрушением туннелей в шахтах. Около 23 % связаны со возникновением водохранилищ, 15 % – с добычей нефти и газа, 4 % вызваны гидравлическим разрывом пласта. В более редких случаях землетрясения возникали после подземных испытаний ядерного оружия или даже строительства тяжелых небоскребов.