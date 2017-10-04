Путин не определился с участием в президентских выборах

Президент Владимир Путин пока не решил, будет ли выдвигаться на новый срок в 2018 году. Об этом он заявил на заседании Международного форума по энергоэффективности, сообщает «Интерфакс».

«По закону у нас в конце ноября, по-моему, в начале декабря должна быть объявлена президентская избирательная кампания. Думаю, что к этому времени основные претенденты об этом скажут, публично объявят и обнародуют свои предвыборные программы», — сказал Путин.

Говоря о своем выдвижении, он сказал: «Я еще не только не решил, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще».