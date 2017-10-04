Путин обвинил ряд стран в использовании санкций в своих интересах

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе, заявил, что санкции в сфере энергетики стали использоваться для недобросовестной конкуренции и продвижения собственных интересов. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что выступает за совместное устранение препятствий, мешающих экономическому росту стран, прежде всего, развивающихся. Но некоторые партнеры используют финансовые и секторальные санкции для проталкивания своих интересов, несмотря на неконкурентоспособность их энергоресурсов.

Ранее позицию Кремля по поводу санкций США в отношении Ирана озвучивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что правительство РФ считает подобную санкционную политику недальновидной, незаконной и неперспективной. Песков отметил, что страны, столкнувшиеся с беззаконием будут отстаивать свои интересы и к этому надо относиться с пониманием.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Белый дом отметил, что глава государства был вынужден это сделать, так как большинством голосов Конгресс мог преодолеть его возможное вето.

В новом законе также официально прописано намерение США противодействовать проекту «Северный поток-2».