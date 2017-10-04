В Раду внесен законопроект о новом статусе силовой операции в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект «Закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Документ зарегистрирован на сайте парламента.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующий в регионе режим антитеррористической операции не соответствует «задачам освобождения оккупированных территорий», так как фактически боевые действия со стороны правительства ведутся Вооруженными силами Украины.

«Неурегулированным остается правовой статус фактически оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Режим антитеррористической операции не предоставляет органам власти надлежащих инструментов для решения экономических и социальных вопросов в зоне операции», — отмечается в записке.

Подчеркивается, что на новый статус силовой операции в зоне конфликта денег из бюджета не потребуется.