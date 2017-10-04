Европейский университет в Санкт-Петербурге временно стал НИИ

Европейский университет в Санкт-Петербурге на период, пока находится без лицензии, сменил свой статус на научно-исследовательский институт. Об этом ТАСС сообщила глава аппарата ректора Алла Самолетова.

«На сегодняшнем собрании сотрудников и бывших студентов ректор Европейского университета Николай Вахтин сообщил, что на время получения образовательной лицензии вуз будет продолжать существовать в форме научно-исследовательского института с просветительской экспертной повесткой», — сообщила она.

Образовательной лицензии вуз лишился в июле. По словам Самолетовой, в настоящее время студентов у Европейского университета нет — 10% из них перевелись в другие вузы, остальные были отчислены.

«Мы будем пытаться получить лицензию до бесконечности, но не знаем, сколько на это потребуется времени», — отметила представитель ректора.

Европейский университет в Санкт-Петербурге был основан как частный вуз в 1994 году.