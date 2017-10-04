ФАС нашла картельный сговор среди дорожных компаний на 12 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело о картельном сговоре стрех компаний, занимающихся строительством и ремонтом дорог. Об этом сообщается на сайте ведомства.

ФАС подозревает, что ООО «Технострой», ООО «СУ № 908» и ООО ДК «Автодор» договорились между собой «с целью поддержания цен на торгах по строительству, реконструкции капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования федерального значения».

«Принимая участие в открытых конкурсах, организации создавали видимость конкуренции. При этом победители определялись участниками соглашения заранее. В результате начальная максимальная цена контракта снижалась не более, чем на 1%», — говорится в пресс-релизе.

ФАС отмечает, что выявленный картель является крупнейшим в сфере дорожного строительства. Всего с его участниками было заключено контрактов на более чем 12 млрд рублей.