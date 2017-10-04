Пассажирский транспорт возьмут на цифровой контроль

В «Сколково» появится интеллектуальная навигационная система для пассажирского транспорта. Компания «Группа Т-1», специализирующаяся на создании телематических продуктов под конкретные задачи, подписала договор о создании Интеллектуальной Навигационно-Информационной Системы для Инновационного центра «Сколково» (ИНИС ИЦС).

Соглашение предусматривает создание ядра системы ИНИС ИЦС с модулем «Пассажирские перевозки» компанией-интегратором «умных» решений для транспортной отрасли за 330 дней. Создаваемая система будет решать задачи мониторинга пассажирского транспорта, контроля за соблюдением расписания и обеспечением актуальной информацией, как операторов диспетчерского центра «Сколково», так и жителей и гостей наукограда.

«ИНИС Инновационного центра «Сколково» создается в первую очередь для пассажиров, как инструмент, позволяющий эффективно планировать рабочий день, – поясняет назначение разработки Вице-президент Фонда «Сколково», Сити-менеджер Максим Шейфель. – Система даст возможность в одном интерфейсе отслеживать фактическое положение автобусов, следующих в инноград, а также оперативно информировать диспетчерскую о качестве предоставляемых услуг. Будет и функция подписки на конкретные рейсы с последующим получением оповещений о его статусе. В свою очередь, Фонд «Сколково» получит современный и надежный механизм контроля исполнения транспортной работы и расписания напрямую от транспортных средств, минуя диспетчерские операторов общественного транспорта. ИНИС выведет взаимодействие между городом, пассажиром и оператором на совершенно новый уровень».

За первый квартал 2017 аварийность в России с участием общественного пассажирского транспорта выросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, констатирует ГИБДД. По словам Александра Куканова, генерального директора «Группа Т-1», разрабатываемая система будет вносить свой вклад и в обеспечение безопасности перевозок.

«Наша задача – построить универсальный интеллектуальный инструмент контроля и управления общественным транспортом. Современные города сейчас как никогда нуждаются в качественных инновационных сервисах и для пассажиров, и для водителей, и для транспортных предприятий в целом, так как от этого зависит дальнейшее развитие территорий и успешность решения задач по созданию комфортной жизненной среды. Создаваемые интеллектуальные инструменты в рамках ИНИС ИЦС призваны не только обеспечить доставку актуальной разноплановой информации всем заинтересованным пользователям, но и стать в определенном смысле одним из важных факторов в системе гарантий безопасности на общественном транспорте», – говорит Александр Куканов.

В компании «Группа Т-1» подчеркивают своевременность и необходимость цифровых инноваций в сегменте пассажироперевозок. Об этом же свидетельствует государственная программа «Цифровая экономика России», утвержденная в августе 2017 года и содержащая дорожную карту инноваций до 2025 года.