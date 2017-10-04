Международная гимназия Сколково отправляет студентов «в космос»

Уникальные уроки астрономии пройдут в Международной гимназии Инновационного центра «Сколково»: впервые в мире за всю историю обучения студенты с помощью очков виртуальной реальности смогут изучать оригинальное видео из открытого космоса: «побывать» там вместе с космонавтами, увидеть Землю с орбиты и совершить прогулку по Международной космической станции.

Серия видеороликов Space 360 была снята международным информационным телеканалом RT в рамках проекта «Космос 360», созданного при сотрудничестве с Роскосмосом и ракетно-космической корпорацией «Энергия». Презентация первого в истории панорамного видео из открытого космоса SPACEWALK 360 прошла в Москве: телеканал RT провел ее в VR-кинотеатре Музея космонавтики. Телеканал предоставил Международной гимназии уникальные панорамные кадры, снятые на борту МКС и в открытом космосе.

В свою очередь принимавшая участие в презентации директор Международной гимназии Сколково Оксана Демьяненко подчеркнула значимость технологии виртуальной реальности для образовательного процесса. «Для нас это уникальный подарок, который позволит вывести уроки астрономии на недосягаемую прежде высоту. С помощью технологий виртуальной реальности наши студенты смогут почувствовать себя космонавтом. Я уверена, что после просмотра ролика кто-то из ребят «заболеет» космосом навсегда и вырастет выдающимся его покорителем», – сказала Оксана Демьяненко.

Сейчас изучение астрономии в Международной гимназии Сколково идет в рамках курса по физике. В прошлом учебном году гимназия совместно с фондом поддержки образования «НООСФЕРА» впервые приняла участие в проекте «Открытие за неделю». Студенты на уроках с помощью лучших мировых телескопов, доступ к которым они получили онлайн, открыли за неделю четыре переменных звезды – небесных тела, свет которых меняется со временем из-за происходящих внутри процессов.

В этом учебном году гимназия планирует вновь принять участие в проекте. Такой подход к обучению в полной мере согласуется с миссией Международной гимназии «Сколково», заключающейся в создании инновационной образовательной среды, ориентированной на развитие природных дарований учащихся, а также в воспитании критически мыслящих, знающих молодых людей, способных и желающих стать инноваторами, изменять мир к лучшему.