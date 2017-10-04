Путин рассказал об уменьшении числа бедных со времени его прихода во власть

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», заявил, что с 2000 года в стране «кардинально поменялось» количество бедных людей.

«Это реальная проблема, над которой мы точно должны работать, но даже здесь есть вещи, не упоминая которые мы бы не имели полную картину… Начиная с 2000-х годов у нас меняется число людей, живущего за чертой бедности. У нас почти 40% населения в 2000-м году жило за чертой бедности, там 38 примерно процентов. Сейчас это кардинально образом поменялось», — цитирует главу государства RNS.

Путин отметил, что за 2015-2016 годы «соотношение немножко изменилось в худшую сторону, но сейчас опять начинает выправляться».

По данным Росстата, по итогам первого квартала 2017 года за чертой бедности находились 22 млн россиян или 15% от общего числа.

По словам Путина, «нужно создать систему, при которой помощь государства будет идти целевым образом, для тех людей, и для тех категорий граждан, которые в ней нуждаются, а не для всех одинаково, что сейчас наблюдается и в сфере здравоохранения и в сфере социальной поддержки и так далее».

В 2000 году Путин был впервые избран главой государства.