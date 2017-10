Трамп потребовал от NBC извинений за сообщения об отставке Тиллерсона

Президент США Дональд Трамп потребовал от телеканала NBC News «извиниться перед Америкой» за то, что журналисты сообщили, что госсекретарь Рекс Тиллерсон этим летом был близок к отставке.

По данным телеканала, Тиллерсон хотел уйти на фоне конфликтов с Трампом. Однако вице-президент Майкл Пенс тогда «убедил его остаться на посту хотя бы до конца этого года».

Сам Тиллерсон опроверг это утверждение, заявив, что Пенс никогда не убеждал его оставаться на посту госсекретаря, «потому что я никогда не рассматривал возможность покинуть этот пост».

«Сообщения NBC News были полностью опровергнуты госсекретарем Тиллерсоном и вице-президентом Пенсом. Это фейковые новости. Канал должен извиниться перед Америкой!» — заявил Трамп в твиттере.

The @NBCNews story has just been totally refuted by Sec. Tillerson and @VP Pence. It is #FakeNews. They should issue an apology to AMERICA!