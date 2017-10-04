Брат опознал по видео попавшего в плен ИГ россиянина
Одним из попавших в плен в Сирии россиян действительно является Григорий Цуркану. Об этом Business FM рассказал его брат Роман, а также родители пленного.
По словам Романа Цуркану, Григорий не являлся кадровым военнослужащим, но проходил службу в Сирии в составе частной военной компании Вагнера.
«Я не знаю, как он туда вышел, но я знаю, что в 2012-м или 2013 году наши уже там были, вели военные действия. Именно ребята, которые не связаны военной службой. Все бывшие военнослужащие», — сообщил Роман Цуркану.
Со слов его родителей, в Сирию Григорий Цуркану уехал в мае 2017 года.
Ранее запрещенная в России группировка ИГ распространила кадры с двумя мужчинами, один из которых рассказал, что его зовут Роман Заболотный, а его товарища «Григорий Сурканов», и что они были взяты в плен группировкой.
В Минобороны России заявили, что россияне не являются кадровыми российскими военными.