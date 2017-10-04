В Росавиации сообщили о согласовании платежей для «Вим-Авиа» с «Аэрофлотом»

Заявление источника в «Аэрофлоте» о том, что компания приостановила платежи для «Вим-Авиа», не соответствует действительности. Об этом «Интерфаксу» заявили в Росавиации.

Ранее сегодня источник агентства в «Аэрофлоте» говорил: «"Аэрофлот" приостанавливает любое финансирование "ВИМ-Авиа" в связи с отказом главы Росавиации по подписанию и сверке наших платежей».

По словам представителя Росавиации, «данная информация не соответствует действительности, документы финансовой отчетности должны быть четко выверены, чем и занимаются специалисты Росавиации и "Аэрофлота"».

В ведомстве отметили, что представители «Аэрофлота» утром принимали участие в заседании оперативного штаба по ситуации с «Вим-Авиа».

«В ходе заседания штаба были досконально обсуждены вопросы проведения платежей, они будут сегодня осуществлены в согласованные сроки», — подчеркнули в Росавиации.