Все туристы с просроченными билетами «Вим-Авиа» вернулись с курортов в Россию

Все российские туристы с просроченными билетами «Вим-Авиа» вернулись на родину, говорится в сообщении Минтранса РФ.

С 3 октября «Вим-Авиа» «осуществляет перевозки пассажиров в плановом режиме, до середины октября все рейсы будут окончательно завершены», обещают в министерстве.

В частности, 3 октября авиакомпания провела плановый вывоз туристов из-за рубежа. Были выполнены 15 рейсов по перевозке 1120 человек. Большая часть их них (949) вернулись из Антальи в Волгоград, Нижний Новгород, Нижневартовск и Белгород.

Еще около 2 тысяч пассажиров с билетами «Вим-Авиа» в этот день были перевезены другими российскими и зарубежных авиакомпаниями.

По итогам 4 октября «Вим-Авиа» должна выполнить более 10 рейсов, включая чартеры из Антальи в Воронеж и Самару, а также из итальянского Римини во Внуково.