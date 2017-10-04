Суд в Греции решил экстрадировать российского совладельца биржи криптовалют в США

Суд греческого города Салоники постановил экстрадировать в США россиянина Александра Винника, которого подозревают в кибермошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Защита Винника намерена обжаловать это решение.

Кроме этого, суд постановил передать в США ноутбук, планшет и мобильные телефоны, изъятые у Винника при задержании.

Винник был задержан в Салониках 25 июля. В США его обвиняют в отмывании денег и махинациях с криптовалютой. Он считается одним из совладельцев биржи криптовалют BTC-e — до недавнего времени самой популярной в России.

В Генпрокуратуре РФ также направили запрос на экстрадицию Винника на родину, где его обвиняют в мошенничестве в крупном размере.