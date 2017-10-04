Yahoo сообщила об утечке данных с 3 миллиардов аккаунтов в 2013 году

Компания Yahoo признала, что в 2013 году хакеры получили доступ ко всем аккаунтам сервиса. Ранее сообщалось об одном миллиарде взломанных пользователей. Однако после привлечения к расследованию сторонних судебных экспертов стало ясно, что атака затронула все учетные записи. Сотрудничество с правоохранительными органами продолжается.

Киберворы получили доступ к имени, дате рождения, телефонам и электронным адресам, паролям и заданиям для их восстановления. Однако информацию о кредитных картах и банковских счетах им украсть не удалось.

Американские власти обвинили в атаке на Yahoo сотрудников ФСБ Дмитрия Докучева и его начальника Игоря Сущина. Кроме них в деле фигурирует еще один сотрудник спецслужб, имя которого не называется. Минюст США считает, что для атаки они наняли хакеров Алексея Белана и Карима Батарова. Последний был арестован в Канаде в марте 2017 года. Белан находится в России «под защитой властей», а Докучаев арестован по обвинению в госизмене.