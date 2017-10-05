Рада ограничила российским артистам гастроли по Украине

Украинская Верховная Рада приняла закон, который ограничивает возможности российских артистов гастролировать по территории страны. Разработчики проекта этого документа, одобренного народными депутатами лишь с третьей попытки, считают приезжающих из России звезд шоу-бизнеса и деятелей культуры «одним из инструментов гибридной войны» (об этом говорится в пояснительной записке на сайте парламента).

Нарушение закона «о гастролях» чревато наказанием в виде штрафа, который в зависимости от тяжести проступка может достигать порядка 12 тысяч долларов.

Запрет на гастроли по украинской территории будет введен по новому закону для тех артистов, которые «активно поддерживают российскую агрессию и политику путинского режима». Кроме того, в тексте документа лишний раз подчеркивается, что по действующему законодательству Украины Российская Федерация является «страной-агрессором».

«Присутствие таких лиц в информационном и публичном пространстве Украины существенно повышает реальные угрозы национальной безопасности и территориальной целостности страны», — утверждают авторы закона.

Теперь, после утверждения Верховной Радой, документ должен подписать президент Украины Петр Порошенко. После этого закон в положенные сроки вступит в силу, и тогда организаторы концерта вынуждены будут руководствоваться новыми правилами — запрашивать как минимум за месяц разрешение национальной Службы безопасности на ввоз в страну того или иного российского артиста. Только получив «добро» от СБУ, промоутер сможет приглашать гастролеров.

Примечательно, что даже разрешение спецслужбы не гарантирует, что гастроли состоятся, поскольку закон позволяет запрещать их проведение и после того, как все документы подписаны, — в случае появления «новых обстоятельств».

Кроме того, украинские парламентарии внесли поправки в уже действующий закон о порядке проведения концертов и гастролей на Украине. Они предполагают введение полного запрета на выступления, которые «популяризируют или пропагандируют» Россию, российские органы власти и их представителей и формируют «положительный образ государства-агрессора».

Большинство российских исполнителей, которых на Украине считают активными сторонниками «путинского режима», уже внесены в так называемый черный список сайта «Миротворец» (в него редакция портала включает людей, которых считает угрозой нацбезопасности) и/или получили запрет на въезд от органов украинской госвласти.