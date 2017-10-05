Испанский суд запретил заседание парламента Каталонии

Конституционный суд Испании рассмотрел вопрос о правомерности проведения заседания каталонского парламента, на котором планировалось обсудить итоги состоявшегося в регионе референдума о независимости, пишет El Pais.

По данным газеты, своим решением испанский КС отменил запланированное на 9 октября парламентское заседание, чтобы таким образом предотвратить провозглашение независимости региона в одностороннем порядке. Об этом решении уже уведомлены каталонские власти и руководство регионального парламента. Их также предупредили об ответственности за несоблюдение требований Конституционного суда.

Предполагалось, что на заседании будет присутствовать председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон. О том, что там может быть объявлено о независимости от Испании, сообщала каталонская леворадикальная партия «Кандидатура народного единства» (CUP).

В Конституционный суд с жалобой обратились представители Социалистической партии Испании, которая выступает за единство государства. Податели заявления объяснили, что провозглашение независимости региона в одностороннем порядке является нарушением испанской конституции.

Напомним, референдум об отделении от Испании был проведен в Каталонии в прошлое воскресенье, 1 октября. Испанские власти пытались помешать его проведению, отправив в регион отряды полиции, по приказу Мадрида заблокировавшие избирательные участки.

В результате местное население вступило в конфликт с сотрудниками правоохранительных органов, и возникли столкновения, в ходе которых пострадали свыше 800 человек.

Каталонские власти объявили, что, по предварительным данным, 90% участников референдума поддержали идею независимости региона, против выступили всего 7,8% проголосовавших, а 2,2% бюллетеней не были зачтены, так как их испортили или оставили незаполненными.

Администрация региона заявила, что решение о независимости от Испании будет официально провозглашено в течение нескольких дней после окончательного подведения итогов референдума.