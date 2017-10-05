Силовики засекретили рекордную сумму бюджетных расходов

Почти три триллиона рублей будет засекречено в российском бюджете в статьях, предназначенных для спецслужб, пишет РБК.

Издание отмечает, что секретные расходы станут рекордными за последние 12 лет, но их объем сохранятся на уровне 17,6% от общих расходов. Заметные изменения могут произойти при перераспределении средств между разделами. Например, расход на «Национальную безопасность и правоохранительная деятельность» увеличится до 38,3%, на 154 млрд рублей. Это максимум с 2007 года.

В то же время сократится финансирование по секретным частям «Общегосударственных вопросов» и «Национальной экономике». На 75 млрд рублей уменьшатся секретные расходы на госаппарат, это минимальная доля за последние 12 лет.