Канада приняла аналог закона Магнитского

4 октября канадский парламент принял «Закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств», который рассматривают как аналог американского закона Магнитского, сообщает ТАСС.

Документ предусматривает отмену виз для нарушителей прав человека и замораживание их активов. За принятие закона проголосовали 277 из 3388 членов Палаты общин. Он коснется чиновников из России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы.

МИД Канады сообщил, что принятый закон станет эффективным инструментом внешней политики в условиях современности, и позволит санкционировать граждан других стран за нарушения прав человека и коррупцию.

3 октября пресс-секретарь посольства РФ в Оттаве Кирилл Калинин назвал закон Магнитского неприкрытым вмешательством в дела России и пообещал «решительные, взаимные контрмеры».