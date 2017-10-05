Глава Минэкономики Испании отверг возможность отделения Каталонии

Глава испанского министерства экономики Луси де Гиндос Хурадо гарантировал, что Каталония не имеет шансов обрести независимость, поскольку это пагубно отразится на проживающих там людях, передает Bloomberg TV.

Между тем правительство Каталонии, уже провозгласившее победу сторонников независимости по итогам проведенного в автономии референдума, собирается сделать официальное заявление по этому поводу через сутки после подведения окончательных итогов голосования.

Накануне глава каталонского правительства Карлос Пучдемон заверил, что решение властей будет оглашено в ближайшие несколько дней.

Испанский король Филипп VI обвинил каталонскую администрацию в попытке расколоть страну и выходе за рамки закона, призвав правительство Испании установить «конституционный порядок» на всей территории.

Напомним, жители Барселоны и других городов Каталонии продолжают устраивать акции протеста против действий полиции в ходе референдума.