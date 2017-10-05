Мединский опроверг увеличение стоимости прокатников для иностранных фильмов

Глава Минкульта РФ Владимир Мединский заявил, что стоимость прокатного удостоверения до пяти миллионов рублей увеличена не будет. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

Мединский отметил, что все еще поддерживает идею финансирования отечественного кино за счет голливудских блокбастеров, однако из всего многообразия форм склоняется к проценту от сборов. Он сообщил, что во Франции такой показатель составляет 12%.

Министр подчеркнул, что размер сбора будет обсуждаться, так как слишком большой процент тяжел для российского кинорынка. При этом Мединский назвал справедливым принцип, по которому богатый платит много.

Такая форма проще для администрирования, но возникает риск исключения малобюджетного авторского кино из большого проката.

Владимир Мединский еще раз подчеркнул, что дополнительные средства за счет западного проката целевым образом будут перечисляться в Фонд кино.