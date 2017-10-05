На Украине признали Россию главным поставщиком угля

В январе-сентябре 2017 года Россия стала основным поставщиком угля на Украину. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины.

С начала года в Киев было отправлено антрацита на 12,04 млрд долларов, что составляет 55% от общего импорта.

В США за этот период было приобретено угля на 478 млн долларов (25% ввоза), в Канаде — на 116 млн долларов (6%), из других стран — на 262 млн долларов.

В июне замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский предположил увеличения импорта угля из России на Украину до 21 млн тонн, что на 20% больше, чем в прошлом году.

Тем не менее, Украина продолжает вывозить уголь в другие страны. За девять месяцев текущего года в Россию импортировано антрацита на 41 млн долларов, в Словакию — на 28 миллионов долларов, и в Турцию — на 2,5 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что Россия занимает третье место по объему инвестиций в экономику Украины — 4,4 млрд долларов.