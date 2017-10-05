В Хабаровске уволен полицейский-свидетель убийства Андрея Драчева‍

Сотрудник хабаровской полиции, ставший свидетелем убийства чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, был уволен с места работы. Об этом со ссылкой на пресс-службу краевого УМВД сообщает «Интерфакс».

Ранее прокуратура потребовала вывести материалы в отношении обвиняемого в халатности полицейского в отдельное производство.

Напомним, 20 августа в Хабаровске в драке был убит чемпион мира и Европы пауэрлифтингу Андрей Драчев. Он скончался от полученной в драке черепно-мозговой в больнице.

СКР Хабаровска завел уголовное дело на двух сотрудников Росгвардии, которые были вызваны на место происшествия, но бездействовали и в драку не вмешались.

Подозреваемый в убийстве спортсмена Анар Аллахверанов сначала подался в бега, но затем сдался сотрудникам регионального ФСБ.