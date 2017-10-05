Минздраву снова поручили открыть продажу лекарств в супермаркетах

Минздрав РФ получил от первого вице-премьера российского правительства Игоря Шувалова поручение проработать возможность продажи лекарств в супермаркетах. Эту информацию, обнародованную РБК, подтвердил источник в кабмине и представитель самого Шувалова.

Совещание, на котором всплыла «лекарственная» тема, на самом деле было посвящено маркировке товаров в российских магазинах, но его участники внезапно вспомнили о том, что вопрос о реализации лекарств через супермаркеты давно поставлен и до сих пор не решен.

Шувалов заверил, что тема не закрыта, и дал упомянутое поручение министерству здравоохранения. Оно должно подготовить соответствующий проект, в котором будут регламентированы условия продажи лекарственный препаратов и их примерный перечень.

Шувалова поддерживают в министерстве промышленности и торговли: его представители уверены, что появление лекарств в супермаркетах создаст дополнительные удобства для населения и повысят объем продаж фармацевтического сектора, а также усилят конкуренцию в нем.

«Когда покупатель придет в продовольственный магазин, он сможет приобрести, например, витамины или противопростудные препараты. На начальном этапе к лекарствам, реализуемым в торговых сетях, предлагаем отнести безрецептурные препараты, которые не требуют обеспечения особых условий хранения», — пояснил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

Напомним, против разрешения на продажу лекарств в супермаркетах всегда выступал именно Минздрав — и он уже получал аналогичное поручение от Шувалова в начале прошлого года. На сайте раскрытия правовой информации для публичного обсуждения regulation.gov.ru даже опубликовали уведомление о разработке законопроекта, но инициативу поддержали лишь 11 человек, тогда как против выступили почти 2,5 тысячи человек. На основании этих результатов ведомство попросило Шувалова снять поручение.