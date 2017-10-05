В Думе предложили штрафовать «телефонных террористов» на 500 тысяч рублей

Заместитель председателя думского комитета по безопасности Анатолий Выборный сообщил, что его коллеги намерены предложить ужесточение наказания за ложные сообщения о терактах — в частности, повысить штраф с 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, передает РБК.

Кроме того, по словам Выборного, уголовная ответственность за «телефонный терроризм» может ужесточиться с трехлетнего срока лишения свободы до пяти лет, а при тяжких последствиях — до семи лет за решеткой.

Рабочая группа для создания соответствующего законопроекта будет создана в текущем месяце на базе комитета с привлечением специалистов из силовых ведомств (МВД, ФСБ, Следственного комитета и Росгвардии), а конкретные предложения у нее должны появиться уже к концу года, пояснил Выборный.

«Необходимо проанализировать всю информацию — аналитику, статистику, чтобы это явление ушло в прошлое», — сказал зампред думского комитета по безопасности о «телефонном терроризме», который в последнее время широко распространился по России и привел к массовым эвакуациям.

«Это могут быть специальные провокации, чтобы отвлечь от мероприятий, которые ведут к совершению теракта. С террористами нужно разговаривать тем языком, который они понимают», — добавил депутат.

Напомним, ранее ужесточить наказание за ложные сообщения о минировании объектов призывал глава того же комитета Василий Пискарев — правда, он не конкретизировал, как именно стоит изменить существующие меры взыскания.