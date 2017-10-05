Четыре человека погибли в пожаре на НПЗ «Лукойла»
По данным властей Кстовского района Нижегородской области, где произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода компании «Лукойл», жертвами ЧП стали четыре человека. Об этом сообщается на официальном сайте кстовской райадминистрации.
В сообщении уточняется, что данные о погибших на ТСБ ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» поступили из МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кстовского района.
Кроме того, в сообщении говорится, что возгорание произошло при проведении подготовительных работ к плановому ремонту резервуара с горючим, объем которого составляет 10 тысяч кубометров. Сначала прогремел взрыв, после него начался пожар.
В пресс-службе «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» обвинили в пожаре подрядчика, который, по словам представителя предприятия, нарушил правила безопасности при проведении работ. «Угрозы основной промышленной площадке, где расположены производственные объекты завода, нет, производство идет в штатном режиме», — говорится в пресс-релизе НПЗ.
Источник в экстренных службах региона ранее заявил, что пять работников завода были госпитализированы с ожогами.
«Угрозы для жизни и здоровья населения города Кстово и Кстовского района нет. Информация по количеству пострадавших уточняется», — добавили в районной администрации.
В министерстве энергетики, которое взяло под контроль ликвидацию ЧП в Нижегородской области, сообщают, что пять сотрудников завода якобы пропали без вести (их местонахождение не установлено).
Пожару была присвоена четвертая категория сложности из пяти возможных. К тушению привлекли два пожарных поезда, в готовность приведены вертолеты областного ГУ МЧС.