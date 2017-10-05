Forbes обнародовал заработки иностранных компаний в России

Forbes составил топ-50 иностранных компаний на российском рынке, и выяснил, что за 2016 год они выручили 5,5 трлн рублей. В список вошли компании, более чем на 50 % принадлежащие иностранным владельцам.

Лидером рейтинга по приросту выручки стало российское подразделение Apple, 65%. Второе место досталось British American Tobacco (31%), третье — Ford Motor (29%).

Первое место по выручке в 2016 года заняла компания Groupe Auchan, заработавший на российских покупателях 404 млрд рублей. Немецкая сеть гипермаркетов Metro Group выручила 310 млрд рублей. На третьем месте расположилась Toyota Motor, которая получила 278 млрд рублей.