СБУ решила выдворить из страны журналиста НТВ

Служба безопасности Украины выдворила из страны корреспондента российской телекомпании НТВ, который был задержан сотрудниками СБУ сегодня на одной из киевских улиц прямо во время записи стендапа.

«СБУ примет законное решение в отношении очередного российского пропагандиста», — написала в Facebook пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

Речь идет о журналисте Вячеславе Немишеве, который, как сообщили на самом его «родном» телеканале НТВ, в ходе записи видеосюжета разрезал на улице ножом торт «Киевский». За этим занятием его заметили местные жители, и один из них добился задержания корреспондента полицейскими.

По последним данным, которые содержатся в сообщении на сайте ведомства, «службой безопасности Украины принято решение о принудительном возвращении в Россию пропагандиста русского телеканала НТВ Вячеслава Немышева».