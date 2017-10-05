Российские «Калибры» достали террористов из-под воды

Министерство обороны РФ сообщило об атаке на позиции боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» на территории Сирии.

В сообщении ведомства уточняется, что атака заключалась в ударе десятью крылатыми ракетами «Калибр», выпущенными с подводных лодок «Колпино» и «Великий Новгород».

Снаряды поразили цели в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, которая на протяжении нескольких лет удерживалась террористами, но сейчас активно освобождается из-под их контроля совместными усилиями правительственных войск и ВКС РФ.

По данным Минобороны, «Калибры» уничтожили крупные склады с боеприпасами и оружием, ангары с бронетехникой, а также командные пункты боевиков, расположенные возле города Меядина на востоке Сирии.

В сообщении указано, что это «наиболее важные объекты ИГИЛ» («Исламское государство», запрещенная в РФ террористическая организация), местоположение которых было установлено российской разведкой за последнюю неделю.

«Группировке ИГИЛ в районе населенного пункта Меядин нанесен существенный урон как в живой силе, так и технике», — подытожили в оборонном ведомстве.