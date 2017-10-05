Конкуренты обвинили Kaspersky в слежке за клиентами

IT-компания NovaStor, работающая на мировом рынке антивирусных продуктов, обратилась к своим европейским партнерам и даже потенциальным клиентам с предупреждением о том, что «Лаборатория Касперского» занимается сбором данных о пользователях своего программного обеспечения, передает РБК. По данным издания, предупреждение касалось также продукции еще двух российских IT-компаний — Veeam и Acronis.

«Каждая компания юридически обязана обеспечить надлежащее резервное копирование данных и несет ответственность за их потерю, которая может обернуться штрафом на сумму от 50 до 300 тысяч евро. Воспользуйтесь этой возможностью и избавьтесь от своего российского программного обеспечения для резервного копирования и восстановления данных», — говорится в рассылке, которая носит очевидный рекламный характер.

В письме содержится напоминание о том, что органам государственной власти США с недавних пор запрещено пользоваться антивирусными программами Kaspersky. Авторы рассылки на этом основании делают вывод о том, что антивирусы российских разработчиков «считывают данные с компьютеров пользователей».

Кроме того, NovaStor предупредила адресатов о том, что в мае в Евросоюзе начнет действовать новый регламент по защите данных, распространяющийся на все компании, которые имеют доступ к личной информации пользователей из стран ЕС.

Отметим, что штаб-квартира NovaStor расположена в Швейцарии, крупные филиалы открыты в Германии и США. Компания специализируется на разработке ПО для защиты данных, их резервного копирования и восстановления.

Представитель «Лаборатории Касперского» Денис Зенкин пояснил, что нынешняя рассылка — далеко не первый случай, когда NovaStor пытается использовать кризис в российско-американских отношениях для продвижения своей продукции на западном рынке.