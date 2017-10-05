В Москву прилетел король Саудовской Аравии

Во Внуково с первым в истории двух стран трехдневным визитом прибыл король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз аль Сауд. Как сообщает РИА Новости, в аэропорту его встретил почетный караул и вице-президент РФ Дмитрий Рогозин.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что визит короля Салмана может вывести российско-саудовские отношения на новый уровень.

"Эпохальное событие": король Саудовской Аравии приехал в Россию: https://t.co/E5hyvAlAd4 — Владимир W (@BVVNNovg) 5 октября 2017 г.

Король встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, с которым собирается обсудить ситуацию на нефтяном рынке и конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Возможно, будет обсуждаться военно-техническое сотрудничество.

В пятницу на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым король Саудовской Аравии уточнит детали совместных инвестиционных проектов и сотрудничества в экономике, энергетике, торговле и сельском хозяйстве. В тот же день состоится совместный инвестиционный форум. Ближайшую неделю в Москве пройдут дни саудовской культуры.

Результатом визита саудовского короля может стать подписание некоторых важных документов. Возможно, будет объявлено об условиях совместного финансирования в области транспортной инфраструктуры, в частности, о создании совместной инвестиционной компании с капиталом в один миллиард долларов.

Вместе с королем Салманом прилетели около тысячи приближенных. Они займут все свободные номера пятизвездочных отелей в районе Манежной площади. Свита привезла с собой собственные ковры и мебель.