Путин сменил губернатора Орловской области

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Вадима Потомского от должности главы Орловской области, сообщает пресс-служба Кремля.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен депутат Мосгордумы Андрей Клычков, которого ранее СМИ называли одним из главных кандидатов на пост орловского губернатора.

В президентском указе говорится: «Принять отставку губернатора Орловской области Потомского по собственному желанию. Назначить Клычкова Андрея Евгеньевича временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Орловской области».