Ростовский депутат рассказал о казни россиянина в Сирии

Анатолий Котляров, являющийся членом городской думы Ростова-на-Дону, заявил, что у него имеется информация о казни российского гражданина Романа Заболотного, захваченного в плен террористами в Сирии, передает телеканал «Дождь».

По словам Котлярова, ему сообщили о смерти Заболотного «надежные проверенные источники».

«Хотелось бы, чтобы они ошибались, но пока подтверждаются самые худшие опасения относительно его судьбы. Это источник из добровольческого движения, непосредственно связанный с Вьюном», — упомянул депутат прозвище Заболотного.

По его словам, это волонтерское движение отслеживает всю информацию, связанную с добровольцами из России, находящимися в зонах боевых действий в Донбассе и Сирии.

«По второму человеку у меня информации нет, он не из Ростовской области», — пояснил Котляров, имея в виду другого пленника террористов, также появившегося на видеозаписи, которую боевики представили в качестве доказательства пленения россиян. В ролике, опубликованном подконтрольным запрещенному в РФ террористическому движению «Исламское государство» информагентством, второй россиянин был назван Григорием Цуркану.

О том, что они предположительно находятся в плену у террористов, стало известно 28 сентября. Минобороны РФ это опровергло, однако потом в сети появилась упомянутая видеозапись. Впрочем, российское оборонное ведомство вновь ответило на нее опровержением.

Брат Цуркану утверждает, что тот находится в Сирии как сотрудник частной военной компании (ЧВК) Вагнера.