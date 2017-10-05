В Стокгольме назвали лауреата Нобелевской премии по литературе

Нобелевскую премию по литературе за 2017 год получит английский писатель Кадзуо Исигуро за то, что «в романах великой эмоциональной силы открыл пропасть под нашим иллюзорным чувством связи с миром», сообщается на сайте нобелевского комитета.

Полный список номинантов традиционно держат в секрете, он может быть обнародован лишь через 50 лет. При этом не первый год перед вручением Нобелевской премии по литературе одним из главных фаворитов называют японского писателя Харуки Мураками.

Напомним, в 2016 году Нобелевскую премию по литературе получил музыкант Боб Дилан за тексты своих песен.